El próximo sábado 3 de agosto en la señal de Adult Swim debutará la primer temporada de gen:LOCK, la nueva serie animada de la compañía Rooster Teeth.

Protagonizada por Michael B. Jordan (Black Panther), la serie se ubica 50 años al futuro donde una fuerza amenaza con conquistar el mundo y para combatirlo, un grupo de soldados tendrán que hacer frente a la amenaza sin importar el sacrificio que tengan que hacer.

El resto del equipo está formado por Dakota Fanning (The Alienist), David Tennant (Doctor Who) y Maisie Williams (Game of Thrones). Además de contar con Kōichi Yamadera, Golshifteh Farahani y Asia Kate Dillon como parte del elenco.

La serie estrenó en exclusiva el pasado mes de enero por la plataforma online de Rooster Teeth.