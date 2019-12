Fecha de estreno de la nueva serie de Hulu – Little Fires Everywhere

El resto del elenco está formado por: Joshua Jackson (The Affair) como Bill Richardson, el jefe de la familia; Rosemarie DeWitt (The Last Tycoon) como Linda McCullough; Jesse Williams (Grey’s Anatomy) como Joe Ryan; Jade Pettyjohn (The Righteous Gemstones ) como Lexie Richardson; Jordan Elsass (The Long Road Home) como Trip Richardson; Gavin Lewis (Prince of Peoria) como Moody Richardson; Megan Stott (So Shook) como Izzy Richardson; Lexi Underwood (The Good Doctor) como Pearl Warren y Huang Lu como Bebe.

Liz Tigelaar (Casual) funge como la showrunner de este proyecto, quien además se encargó de adaptar la novela en 8 episodios. Lauren Levy Neustadter, Pilar Savone y Lynn Shelton fungen como productoras ejecutivas.