Fecha de estreno de la nueva serie de los productores de Stranger Things y TEOTFW – I Am Not Okay With This

¡Los chicos de It vuelven a trabajar juntos para la nueva serie de Netflix!

La plataforma roja develó que I Am Not Okay With This, de los productores de Stranger Things y del director y productor de The End of the F***ing World, debutará este 26 de febrero.

Basada en la novela gráfica de Charles Forsman, la serie de corte coming of age sigue a Sydney, interpretada por Sophia Lillis (It, Sharp Objects), una adolescente que lidia con la escuela secundaria, mientras se enfrenta a las complejidades de su familia, su sexualidad y superpoderes misteriosos que recién han comenzado a despertarse desde lo más profundo de su ser.

El elenco además incluye a Wyatt Oleff (It), Sofia Bryant (The Good Wife, The Code), Kathleen Rose Perkins (Episodes), Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) y Richard Ellis (Should I Do It?).

La serie de siete episodios fue co-creada por el director Jonathan Entwistle y el escritor Christy Hall, quienes además se desempeñan como productores ejecutivos.