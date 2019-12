Fecha de estreno de la nueva serie limitada de HBO – The Plot Against America

The Plot Against America , la nueva serie limitada de David Simon (The Wire, The Deuce), ya tiene fecha de estreno. El próximo lunes 16 de marzo será cuando llegue a la señal de HBO, así lo ha indicado la señal que además ha compartido las primeras imágenes de esta megaproducción.

Como se puede ver en las imágenes, la serie es protagonizada por Winona Ryder (Show Me a Hero), Zoe Kazan (The Deuce), Morgan Spector (Boardwalk Empire), Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis y el ya mencionado John Turturro (The Night Of).

The Plot Against America contará con 6 episodios producidos por David Simon y Ed Burns (The Wire, Generation Kill). El nombre del fallecido escritor Philip Roth aparecerá con el crédito de co-productor ejecutivo.

Hasta el momento HBO Latinoamérica no ha confirmado si la serie tendrá un estreno a la par que en EE.UU.