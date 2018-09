¡Atención, fans del universo DC! Al parecer, la quinta y última temporada de Gotham ya tiene fecha de estreno. Hace algunas horas, GothamHub publicó en su cuenta de Twitter que la temporada final aterrizará en la pantalla chica el 15 de marzo de 2019.

La última entrega de la precuela del Murciélago verá las consecuencias de la destrucción de la ciudad llevada a cabo por Jeremiah (Cameron Monaghan) y basada en el cómic de Batman: No Man’s Land. Un desfile de clásicos villanos del cómic como Bane, Mutant Leader, El Ventrílocuo, Scarface y Urraca estarán presentes en esta temporada que verá finalmente la transformación de Bruce Wayne (David Mazouz) en el Caballero de la Noche.

“Si pensabas que Gotham era una ciudad difícil antes, todavía no has visto nada”, dijo el actor Andrew Sellon (Sr. Penn en la serie) recientemente en una entrevista. “No Man’s Land es literalmente una zona de guerra, y absolutamente nadie está a salvo. Hay peligro, y potencialmente la muerte esperando en cada esquina. Pero de alguna manera, más allá de la anarquía y la violencia, están surgiendo un par de héroes”.