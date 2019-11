Fecha de estreno de la segunda temporada – LOL: Last One Laughing

Estamos a punto de estrenar LOL 2ª temporada. A la primera temporada le fue increíble, y esta segunda entrega está aún más divertida y dinámica. No hay nada más difícil que aguantarse la risa. ¿A quién no le ha pasado? En la escuela, en un velorio, cuando te regañaban tus papás, etc. Aguantarse la risa es muy difícil. ¡Y más cuando sabes que si no te ríes, te puedes ganar 1 millón de pesos! Por eso me gusta tanto este concepto: 10 comediantes tratando de hacerse reír los unos a los otros. Un experimento en donde el que más gana, es el público.

— Eugenio Derbez