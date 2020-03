Fecha de estreno de la temporada final – The 100

El próximo miércoles 20 de mayo a través de la señal de The CW comenzará el inicio del fin para The 100 , serie que presentará el estreno de su séptima temporada.

Aunque no hay detalles claros sobre el final, Jason Rothenberg , showrunner de la serie, señaló que como cualquier otra historia, en el punto final será revelada la moraleja y eso mismo sucederá con la séptima temporada del show.

Además, The CW reveló que la segunda temporada de In the Dark estrenará el jueves 28 de mayo.