Fecha de estreno de la tercera temporada – The Toys That Made Us

A más de un año del estreno de la segunda temporada de The Toys That Made Us, y sin información sobre el futuro de la tercera. Hoy la cuenta de Twitter de esta serie nos mostró un pequeño mensaje en video protagonizado por el creador Brian Volk-Weiss quien anunció que la tercera entrega debutará el próximo 15 de noviembre a través de Netflix.

Sin muchos detalles, pero acompañado del actor Walter Jones, quien dio vida a Zack Taylor, al original Black Ranger en la serie Mighty Morphin Power Rangers, podemos suponer que la nueva entrega centrará uno de sus episodios en los juguetes de la famosa serie de los ’90s desarrollada por Saban.