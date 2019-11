Fecha de estreno del spinoff de The Young Pope – The New Pope

Estos estrenos escalonados en cada región es debido a que esta serie creada por Paolo Sorrentino es una co-producción entre HBO, Sky y Canal+ , mismos que produjeron la primera parte conocida como The Young Pope , la cual fue protagonizada por Jude Law.

A tres semanas de haberse dado a conocer que la serie The New Pope estrenaría en enero, se ha revelado la fecha de estreno de la misma. Su estreno en España a través de la señal de HBO será el 11 de enero; mientras que en el Reino Unido será el 12 de enero por la señal de Sky Atlantic ; y en EE.UU. a través de HBO será el lunes 13 de enero.

La historia de esta serie nos cuenta que el Papa Pío XIII (Law) se encuentra en un estado de coma que llevará al inteligente aristócrata inglés Sir John Brannox (Malkovich) a tomar el trono papal bajo el nombre de Juan Pablo III. Pero reemplazar el carisma de su antecesor no será tarea fácil y menos cuando este se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. La serie está compuesta por 9 episodios donde la provocación y el clasicismo serán latentes.

El elenco está conformado por los ya conocidos Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi. A ellos se suman Marilyn Manson, Sharon StoneMark Ivanir, Henry Goodman, Ulrich Thomsen y Massimo Ghini.

En Latinoamérica, The New Pope se podrá ver en FOX Premium Series, aunque hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno.