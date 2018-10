Fecha de estreno e imágenes de la nueva serie de Netflix protagonizada por Ellen Page – The Umbrella Academy

Llega una nueva serie live-action de superhéores a la pantalla de Netflix y ya tenemos la fecha de estreno y sus primeras imágenes. La primera temporada de The Umbrella Academy se estrenará globalmente el 15 de febrero de 2019.

Basada en el cómic homónimo de Gerard Way (el ex vocalista de My Chemical Romance), The Umbrella Academy sigue a 7 jóvenes superpoderosos que en 1989 fueron adoptados por el empresario multimillonario Sir Reginald Hargreeves, quien decidió entrenarlos para salvar el mundo. Pero no todo salió según los planes. Cuando eran adolescentes, la familia se quebró, y el equipo se disolvió. Ahora, los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de Hargreeves.

La serie está protagonizada por Ellen Page como The White Violin , Tom Hopper como Spaceboy, Emmy Raver-Lampman como The Rumor, Robert Sheehan como The Séance, David Castañeda como The Kraken , Aidan Gallagher como Number Five, Cameron Britton como Hazel y Mary J. Blige como Cha-Cha.

Steve Blackman (Fargo) se desempeña como showrunner y productor ejecutivo. El guion del piloto está escrito por Jeremy Slater (The Exorcist).