Fecha de estreno el nuevo drama romántico de Netflix – Virgin River

El nuevo programa de la plataforma se prepara para debutar el próximo mes.

Basada en la saga de novelas de Robyn Carr, Virgin River es un drama romántico protagonizado por Melinda Monroe, una joven enfermera que decide mudarse al pequeño pueblo de Virgin River con tal de empezar de nuevo, lejos de los fantasmas del pasado. El problema es que nada es tan simple como se esperaba y, si quiere empezar una nueva vida, primero que tendrá que aprender a curar sus heridas emocionales.

El elenco está conformado por Alexandra Breckenridge (This is Us), Martin Henderson (Grey’s Anatomy), Lexa Doig (The Arrangement), Tim Matheson (The Affair), Daniel Gillies (The Originals), Annette O’Toole (Smallville) y David Cubitt (Van Helsing), entre otros.

El nuevo show de Netflix está a cargo de Sue Tenney, quien ya ha trabajado en Good Witch, y debutará el 6 de diciembre.