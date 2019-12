¡Por fin! El sitio oficial de Neon Genesis Evangelion tiene fecha para la última película de la reinterpretación de Hideaki Anno de su franquicia estrella.

Será el 27 de junio de 2020 cuando Evangelion: 3.0+1.0 (Shin Evangelion Gekijō-ban :||) llegue a salas de cine… en Japón. Lamentablemente –y contrario a lo que se creía– el lanzamiento no será mundial ni en regiones selectas del planeta, sino prioritariamente en el país de origen de su director.

Las primeras películas de esta tetralogía se estrenaron en 2007, 2009 y 2012, generando una enorme expectativa por parte de los fans, al haber un intervalo tan largo entre Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo y esta última parte que se avecina.

¿Pasará mucho tiempo, antes de que se estrene en México y América Latina?