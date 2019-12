¿Fans de Re: Zero -Starting Life in Another World? Actualmente puede disfrutarse de la temporada 1 en Crunchyroll (tanto en japonés como en español latino).

El sitio oficial japonés anunció hoy que la temporada 2 ya tiene fecha de estreno: será en abril de 2020 cuando Ram, Rem y Emilia regresen a seguir metiendo en problemas al pobre Subaru en este peculiar isekai. La fecha de estreno es solamente para Japón, por ahora.

Adicionalmente habrá una reedición de la temporada 1, a estrenarse el 1 de enero en la TV japonesa (Tokyo MX, TV Hokkaido y KHB). Este es el arte de dicha edición que añadirá escenas a los 25 episodios de la misma: