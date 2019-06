Fecha de estreno, spot y detalles de Blu-ray, 4K, DVD y digital

En cuanto a materiales adicionales, la edición digital tendrá un featurette exclusivo llamado “Steve and Peggy: One Last Dance”.

Por su parte, la edición Blu-ray y Digital incluirán:

Recordando a Stan Lee

Fijando el tono: el casting de Robert Downey Jr.

Un hombre fuera de tiempo: Creando a Capitán América

Black Widow: Cueste lo que cueste

Los hermanos Russo: El viaje hacia En d game

game Bro Thor (sí, el Thor gordo)

Seis escenas eliminadas

Reel de bromas

Intro de los Russo

Audio comentarios

¿Invertirán entonces en otro boleto de cine (si es que la reestrenan acá) o prefieren ahorrar para la edición en formatos caseros de Avengers: Endgame?