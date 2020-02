Fecha de estreno y cambio de estudio para su temporada 2 – The Quintessential Quintuplets

Hace algunas semanas se había informado erróneamente que Gotōbun no Hanayome ∬ ( The Quintessential Quintuplets ∬ ) se estrenaría en verano de 2020. Pero ahora es el sitio oficial el que confirma el estreno de la temporada 2 para otoño de este año, con este entrañable teaser:

Si les encantó la adaptación del manga The Quintessential Quintuplets ( Gotōbun no Hanayome ) el año pasado, ahora sí es tiempo de celebrar.

Y hay detalles interesantes: la adaptación del manga de Negi Haruba cambia de estudios, siendo Tezuka Productions quienes sustituyan a Bibury Animation Studio. También se cambia de director, de Satoshi Kuwubara a Kaori (How to keep a mummy).

El elenco de voces se conserva, además de los guiones de Keiichiro Ochi.

Por ahora Crunchyroll no ha anunciado nada sobre la segunda, pero pueden ver la primera temporada entera en su catálogo ahora mismo.