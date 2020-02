Fecha de estreno y primer teaser tráiler de la serie musical de Damien Chazelle – The Eddy

¡Excelentes noticias para los fans de Damien Chazelle (La La Land)!

Netflix ha develado que The Eddy, la primera serie limitada y musical del director ganador del Oscar, debutará el 8 de mayo.

Asimismo, la plataforma streaming lanzó el primer teaser tráiler que muestra al protagonista, Elliot Udo (André Holland), mientras se dirige al club nocturno que da nombre a la serie.

Dirigido por Chazelle y escrito por el ganador del BAFTA Jack Thorne (National Treasure), The Eddy es un drama musical de ocho episodios ambientado en el París multicultural contemporáneo y que gira alrededor de un club, su propietario, la banda de música house y la ciudad caótica que los rodea.

El seis veces ganador del premio Grammy Glen Ballard, escribió las canciones de la serie y estableció la banda de The Eddy.

El resto del elenco está conformado por Melissa George (In Treatment), Adil Dehbi (How I Became a Superhero), Benjamin Biolay (La douleur), Tchéky Karyo (The Missing) y el rapero francés Sopico.