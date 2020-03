Fecha de estreno y primer vistazo a la nueva serie de Mark Ruffalo en HBO – I Know This Much Is True

De la mano del escritor y director Derek Cianfrance (Blue Valentine) llega la nueva miniserie dramática de la cadena.

I Know This Much is True tendrá seis partes y se estrenará el 27 de abril en HBO y HBO GO. En ella, Mark Ruffalo seguirá los pasos de Paul Rudd en Living With Yourself y tendrá dos papeles, interpretando a los gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey.

La historia es una saga familiar que muestra a Dominick y Thomas en varias etapas de sus vidas, comenzando en el momento en que se acercan a la mediana edad, a principios de la década de los 90, y completándose con los recuerdos de Dominick durante la juventud de ambos. El show tendrá muchos elementos de traición, sacrificio y perdón.

Basada en el bestseller homónimo escrito por Wally Lamb, el elenco de la serie también incluye a Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, John Procaccino, Rob Huebel, Dessa Constantine; Michael Greyeyes, Guillermo Díaz y Kathryn Hahn, entre otros. Este es el primer teaser: