Fecha de estreno y primer vistazo a la nueva serie de Paul Rudd – Living With Yourself

Aunque Paul Rudd es un actor que ya había participado en series de televisión como FRIENDS o Wet Hot American Summer , por vez primera va a protagonizar una serie titulada Living With Yourself para Netflix que se estrena el próximo 18 de octubre y de la cual ya podemos ver las primeras imágenes.

Living With YourSelf está conformada por 8 episodios creados por Timothy Greenberg (The Daily Show, The Detour) y está dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, co-directores de Little Miss Sunshine.

Rudd es acompañado en escena por Aisling Bea (This Way Up) quien da vida a su esposa Kate, la cual parece estar en un shock alucinante.

Mira el resto de las imágenes.