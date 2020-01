Fecha de estreno y primer vistazo a la serie protagonizada por Chris Evans – Defending Jacob

¡Capitán América llega a la pantalla chica!

Apple TV+ anunció que Defending Jacob, su nueva serie limitada protagonizada por Chris Evans se estrenará el próximo 24 de abril.

Asimismo, la incipiente plataforma de servicio streaming, compartió el primer vistazo de este thriller que presenta a Evans junto con sus compañeros de reparto Michelle Dockery (Downton Abbey) y Jaeden Martell (It).

Basada en el libro homónimo de William Landay, Defending Jacob de ocho episodios narra la historia de Andy Barber (Evans), un asistente de fiscal de distrito que se encarga de la investigación de un asesinato en el que su hijo Jacob (Martell), de 14 años, podría estar involucrado.

El resto del elenco lo conforman Cherry Jones (The Handmaid’s Tale, 24), Pablo Schreiber (American Gods, First Man), Betty Gabriel (Get Out, Counterpart) y Sakina Jaffrey (Timeless, House of Cards)

Mark Bomback (Total Recall, Dawn of the Planet of the Apes) sirve como creador, productor ejecutivo y showrunner de la serie.