Fecha de estreno y primer vistazo de la serie protagonizada por Cara Delevingne y Orlando Bloom – Carnival Row

Amazon Prime Video anunció que la serie de fantasía Carnival Row, protagonizada por Cara Delevingne (Suicide Squad) y Orlando Bloom (The Pirates of the Caribbean), debutará este 30 de agosto y además lanzó un fantástico primer vistazo.

La serie se sitúa en un mundo de fantasía neo victoriano, que está poblado tanto por humanos como por criaturas mitológicas inmigrantes, cuyas patrias fueron invadidas por los imperios del hombre. Esta creciente población tratará de coexistir en un ambiente lleno de tensiones.

Bloom interpreta a Rycroft Philostrate, un detective humano que investiga una serie de asesinatos, junto con un hada llamada Vignette Stonemoss (Delevingne), que amenazan con alterar la incómoda paz.

El resto del elenco incluye a Row David Gyasi (Interstellar), Karla Crome (Under the Dome), Indira Varma (Game of Thrones) y Tamzin Merchant (Salem).

Rene Echevarria (Star Trek, Teen Wolf, Castle, Medium) y Travis Beacham (Pacific Rim, Clash of the Titans) sirven como showrunners.

¡Checa abajo el teaser y arte oficial!