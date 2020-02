Fecha de estreno y primeras imágenes de la segunda temporada – After Life

Netflix anunció hoy que la segunda temporada de After Life debutará el 24 de abril.

Asimismo, la plataforma streaming publicó las primeras cuatro imágenes de los seis nuevos episodios, las cuales puedes ver abajo.

Protagonizada por Ricky Gervais (The Office), esta comedia dramática sigue a Tony, un periodista que trata de seguir adelante después de que su esposa muere a causa de cáncer.

La segunda temporada encuentra a Tony tratando de ser un mejor amigo para quienes lo rodean mientras sigue luchando con el inmenso dolor que le ha provocado la pérdida de su esposa. Los demás personajes también lidiarán con sus propios problemas, los cuales solo se intensificarán ante la amenaza inminente del cierre del periódico local.

Además de Gervais, Penelope Wilton (Doctor Who), David Bradley (Game of Thrones), Ashley Jensen (Extras), Tom Basden (David Brent: Life On The Road), Tony Way (Edge of Tomorrow), David Earl (Derek), Joe Wilkinson (Him and Her), Kerry Godliman (Derek), entre otros, protagonizan la serie.