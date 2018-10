¡Fecha de estreno y primeras imágenes de la segunda temporada! – Future Man

Les tenemos una muy buena noticia a todos los fans de esta comedia de ciencia ficción creada por Hulu y protagonizada por Josh Hutcherson, la segunda temporada de Future Man debutará el 11 de enero.

Así lo anunció hoy en exclusiva EW, además de que compartió las primeras imágenes de la segunda entrega de la serie, las cuales puedes ver abajo.

Y aunque aún no se lanza el tráiler oficial, el co- creador Kyle Hunter ya nos adelantó un poco de lo que veremos en los nuevos episodios.

“Esta temporada trata sobre cómo nuestros tres personajes principales, que regresan a este futuro de 2162, se ven obligados a vivir con las consecuencias de todas sus misiones en el pasado”, explicó Hunter.

Esto significa que habrá nuevas caras y menos saltos de tiempo, sin embargo, las conexiones a tramas pasadas continuarán.

Además, Hunter develó que habrá más referencias a Blade Runner y Back To The Future, específicamente a la tercera película. “La próxima temporada será en el Viejo Oeste. No sé qué pasará después de eso”.

¿Emocionados?