Fecha de estreno y tráiler de la nueva serie animada de Apple TV+ – Central Park

La serie cuenta con un gran elenco de voces, entre los que se encuentran Josh Gad (Frozen), Kristen Bell (The Good Place), Stanley Tucci (The Devil Wears Prada), Leslie Odom Jr. (Murder on the Orient Express), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Daveed Diggs (Blindspotting) y Kathryn Hahn (Afternoon Delight).

Central Park es una creación de Loren Bouchard y Nora Smith, productores ejecutivos de (Bob’s Burgers) y del actor Josh Gad, quien no sólo prestará su voz para esta animación.