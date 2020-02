ZeroZeroZero, la nueva serie de los productores de Gomorrah, llegará a la plataforma de Amazon Prime Video este 6 de marzo y podrá verse en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y España.

La serie es una una coproducción entre Canal+, Sky Italia y Amazon Prime Video, y fue grabada en México, Italia, Senegal, Marruecos y Estados Unidos.

Basada en el libro del mismo nombre de Roberto Saviano, ZeroZeroZero sigue el viaje de un envío de cocaína que desata una épica lucha de poder involucrando a todos, desde el distribuidor de la esquina hasta al jefe más poderoso en la jerarquía del crimen organizado internacional, con sus vidas pendiendo de un hilo.

El elenco está encabezado por Andrea Riseborough (The Death of Stalin, Battle of the Sexes), Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2, In Treatment), y Gabriel Byrne (In Treatment, The Usual Suspects).

Por otro lado, cuenta con un elenco internacional de México y Europa, que incluye a Harold Torres (González: falsos profetas, Sin Nombre), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Adriano Chiaramida (Romanzo Criminale – La Serie), Noé Hernández (We Are the Flesh, Sin Nombre), Tchéky Karyo (Nikita, A Gang Story), Francesco Colella (Made in Italy, Piuma) y Claudia Pineda (Hasta Que Te Conocí, Dogma).