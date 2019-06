Fechas de estreno para la nueva temporada de CBS

El verano está cerca, pero en realidad un buen seriéfilo se prepara para el otoño de estrenos y para ello las cadenas han comenzado a establecer su programación para la próxima temporada 2019/20. La primera de ellas es CBS quien hasta ahora es la cadena más arriesgada al presentar 5 nuevas series y una temporada final.

Todo esto vienes tras los finales y cancelaciones de series como Elementary, Fam, Happy Together, Life in Pieces, Murphy Brown, Salvation y por supuesto la serie de comedia con mayor índice de audiencia de los últimos años: The Big Bang Theory, serie que deja su spinoff en un nivel muy alto y que tendrá que probar que Young Sheldon puede valerse por sí sola.

A continuación el calendario completo: