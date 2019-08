¡Feliz aniversario, Street Fighter!

Hoy, hace 32 años, llegó el primer gabinete arcade de Street Fighter a galerías de Japón y eventualmente al resto del mundo… y el mundo mismo cambió.

Podremos ser fans de sagas de peleas como Mortal Kombat (cuya película está en desarrollo), The King of Fighters o Dead or Alive. Y aunque es cierto que a Street Fighter no le fue nada bien en el cine con aquél patético live-action con Jean-Claude Van Damme y Raul Julia, la realidad es que aquel modesto juego de peleas callejeras de Capcom cambió la forma de jugar hace más de 3 décadas.