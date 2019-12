Fernando Meirelles y Jonathan Pryce nos cuentan TODO sobre la nueva cinta eclesiástica

The Two Popes (Los Dos Papas), la nueva película de Fernado Meirelles (Ciudad de Dios, 2002) es la nueva apuesta de Netflix, el pionero y gigante del streaming que se impone en la próxima temporada de premiaciones con un total de 34 nominaciones en los Golden Globes y 20 nominaciones en los Screen Actors Guilds Awards, en los que resaltan las nominaciones de Jonathan Pryce y Anthony Hopkins.

Hacer una película sobre la iglesia católica en los tiempos que corren no es tarea fácil, menos luego que Spotlight (2015), ganadora del Oscar, volviera a traer a la mesa uno de los escándalos más comentados y discutidos alrededor de lo que representa a la religión católica: los abusos de menores por parte de cientos de curas por años en todo el mundo. Pero The Two Popes no trata sobre eso, no es su intención desde el primer momento y lo deja claro desde el tráiler; tampoco intenta recuperar fieles, sino que en realidad es solo la historia alrededor de las conversaciones que tuvieron dos figuras más que representar a una religión; sus visiones en torno al futuro del liderazgo de una de las instituciones más antiguas de la humanidad y con más cantidad de seguidores alrededor de todo el mundo. Los protagonistas son humanos con errores, arrepentimientos, egos y mucha responsabilidad sobre sus hombros.

El equipo de Spoiler Time tuvo la oportunidad de hablar con Fernando Meirelles y Jonathan Pryce, quienes hablaron de su motivación para realizar este film.

Spoiler Time: ¿Qué fue lo que más te convenció de hacer esta película? Fernando Meirelles: Porque me gusta mucho el Papa Francisco; creo que es una de las voces más importantes del mundo hoy y que mientras todos los gobernantes piensan manejar el mundo dividido en naciones, el Papa comprende al mundo como un todo y quiere protegerlo como a un todo. Al principio no había guión, pero luego Anthony McCarthen (The Darkest Hour) me lo envió y me gustó mucho, así que me decidí a hacerla. ST: ¿Crees que el Papa Francisco llegue a verla? FM: Tuve la oportunidad de ir a una de sus misas que da en la Plaza San Pedro. Le grité pero creo que no entendió (risas). Si llega a verla tal vez le guste porque es una película muy honesta. ST: ¿Cómo elegiste a Jonathan Pryce y a Anthony Hopkins para que interpretaran a los dos Papas? FM: Luego de tener el guión fui a internet y me encontré con muchas imágenes de Jonathan Pryce comparándolo con el Papa, así que le dije a Netflix y decidieron que sí pero aun así necesitábamos un gran nombre y así llegamos a Anthony Hopkins; inmediatamente aceptó.

ST: ¿Cómo fue trabajar con estos dos actores de gran trayectoria? FM: A Hopkins lo defino como un artista de música clásica; de hecho un par de meses antes de empezar el rodaje me pidió que no cambiara más el guion, cosa que para mí es muy difícil, todo muy ensayado. Jonathan es más como un músico de jazz, no teme improvisar y hacer lo que el director le va pidiendo durante el rodaje. Por otro lado, también aprovechamos de conversar con Jonathan Pryce (Game of Thrones), quien anteriormente interpretó a Juan Domingo Perón en Evita (1996) y ahora vuelve a interpretar a un personaje icónico argentino. ST: ¿Qué fue lo que te incentivó a interpretar al Papa? Más allá del evidente parecido. Jonathan Pryce: Al escucharlo hablar no habla como un religioso sino como un político, habla de construir puentes y no muros, de tener más compasión. Además, es la oportunidad de trabajar con uno de los realizadores que más admiro; sin dudas Ciudad de Dios está en mi top 10 de películas favoritas de todos los tiempos y trabajar con él es un gran honor.

ST: ¿Cuál otro personaje argentino te gustaría interpretar? JP: Pues a Maradona, pero creo que soy muy alto (risas), sería una especie de versión alta de Maradona. ST: ¿Cómo es trabajar con Netflix? ¿Hay alguna diferencia? JP: Netflix ha apoyado mucho la película desde el inicio. Por un lado es un poco triste que el cine vaya hacia esta dirección pero al mismo tiempo es increíble que millones de personas van a tener la oportunidad de disfrutar de esta película.

Los Dos Papas es una ficción sobre los 3 encuentros previos que tuvieron el Papa Benedicto y el futuro Papa Francisco (Jorge Bergoglio) en El Vaticano y que afortunadamente, y para disfrute de la audiencia es divertida y tiene mucho fútbol, porque si algo tienen en común los argentinos y los alemanes es su pasión por ese deporte y así lo demuestran en su escena final, que aunque no pasó en realidad, es un lindo guiño para el imaginario del espectador. Porque, más allá detrás de estas dos figuras emblemáticas hay también atrás dos personas de carne y hueso que comenten errores, hacen bromas y se emocionan con algo tan simple como una final de fútbol. Los Dos Papas ya está disponible en Netflix.