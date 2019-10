Festeja Halloween con estas películas de terror que puedes ver en Netflix

¿Para qué salir disfrazados a festejar Halloween si nos podemos quedar en casa mirando Netflix toda la noche? Para quienes decidan quedarse conectados a la plataforma más importante de streaming la noche del 31 de Octubre, elegimos estas 5 películas de terror que pueden encontrar en el catálogo. Solamente asegúrense de prender todas las luces antes de empezar a verlas.

5 . The Cabin in the Woods (2012)

La idea de que podría haber alguien más controlando el horror que ves en la pantalla es muy interesante. ¿Qué pasaría si todos los sustos que viste fueran solo parte de algo mucho más grande? ¿Dónde se detiene? Drew Goddard hizo un gran trabajo en este film.

Cuando 5 estudiantes universitarios se van a una cabaña en el bosque durante el fin de semana; parece que será un fin de semana de alcohol, sexo y risas, pero hay un poder misterioso allí… Los 5 deben morir para completar un antiguo ritual, y las personas que controlan su destino no se detendrán ante nada para asegurarse de que todo salga bien. Aquí los monstruos están hechos brillantemente, hay muchos sustos inesperados y la película también incluye algunas escenas cómicas. Chris Hemsworth, Kristen Connolly, Anna Hutchinson, Jesse Wiliams, Fran Kranz y Amy Acker protagonizan.

4 . Lights Out (2016)

Todos tememos a la oscuridad y a las criaturas maliciosas que se esconden en ella, por eso el film de David Sandberg se enfoca en un ser sobrenatural que solo se puede ver en la oscuridad. Tan espeluznante como suena en sí mismo, la historia tiene algo aún más oscuro en su interior. La escena de apertura te asustará lo suficiente pero, si eres valiente, vas a sobrevivir el resto de la película.

Rebecca pensó que ya había superado todas las cosas que la asustaban de niña, pero su hermano menor, Martin, comienza a tener los mismos miedos, así que debe intervenir. Cuando se enfrentan a sus miedos, Rebecca y Martin deben tratar de detener el mal que los acosa antes de que sea demasiado tarde. Teresa Palmer, Gabriel Bateman y María Bello son los protagonistas.

3 . Gerald’s Game (2017)

Basada en la novela de 1992 de Stephen King, esta es una película original de Netflix dirigida Mike Flanagan y protagonizada por Carla Gugino y Bruce Greenwood. Ok, la historia es un poco lenta, pero esta película realmente te mantiene al borde de tu asiento en todo momento. Tiene una escena tan sangrienta que da un bastante impresión mirarla; los efectos especiales, el sonido y el elenco general son geniales, y no es algo que puedas olvidar rápidamente.

En la película, Jessie Burlingame y su esposo Gerald están buscando una manera de darle emoción a sus vidas, por lo que planean pasar un tiempo fuera. Después de llegar a su casa de campo, él trae esposas al dormitorio, pero sufre un ataque al corazón y deja a Jessie esposada a la cama, sola e indefensa. Ver el descenso de ella a la locura es desgarrador y estamos todo el tiempo preguntándonos qué es real.

2 . He’s Out There (2018)

Cuando Laura y sus dos hijas se van de vacaciones a una cabaña remota, terminan atrapadas en un siniestro juego con un también siniestro asesino enmascarado que acecha en las sombras. La lucha por la supervivencia es difícil en esta película, y con 2 niños pequeños en el medio, las probabilidades no están a favor. Normalmente, las películas Quinn Slasher son bastante predecibles, pero hay mucho momentos oscuros en el film que son realmente interesantes. La historia es apasionante, mantiene el ritmo durante todo el largometraje y tiene varias escenas espeluznantes.

Hay una cantidad perfecta de sangre y tensión, y realmente te mantiene enganchado. Al mismo tiempo que quieres averiguar quién es este asesino enloquecido, también estás haciendo fuerza para que la familia sobreviva. Yvonne Strahovski, Anna Pniowsky y Abigail Pniowsky son las protagonistas.

1 . I Spit on Your Grave (2010)

Esta es una nueva versión de la película original de 1987 de Meir Zarchi y es definitivamente la película más desgarradora de la lista. Por difícil que sean ciertas escenas para ver, algunas son simplemente increíbles. Es una película que causó revuelo luego de su lanzamiento y te recomendamos que, si eres sensible a escenas de violencia sexual, no la mires.

Jennifer es escritora y se toma un tiempo para escribir sola en una cabaña ubicada en un pequeño pueblo, cuando un grupo de hombres irrumpe en la casa y la atacan. De alguna manera, ella logra escapar escondiéndose en el bosque y luego se toma su tiempo para ir torturándolos uno por uno de la peor manera posible. Sarah Butler, Jeff Branson, Andrew Howard y compañía hicieron una gran trabajo bajo la dirección de Steven R. Monroe.