Festeja junto a Harry Potter su cumpleaños, leyendo y debatiendo el ranking de TODAS sus películas

Harry James Potter nació el 31 de Julio de 1980 en el Valle de Godric. Sus padres, James y Lily Potter, eran miembros de la primera Orden del Fénix durante la Primera Guerra Mágica. Sin saberlo su destino sería marcado 15 meses después al quedar huérfano tras el ataque que vivió él y su familia por parte de Lord Voldemort, convirtiéndose así en una verdadera leyenda: El Niño Que Sobrevivió.

Su historia y su reencuentro con la magia nos fue contada a través de 8 películas lanzadas de 2001 a 2011, las cuales están basadas en la saga literaria escrita por J.K. Rowling, quien además cumple años el mismo día que su protagonista. Para celebrar el cumpleaños del personaje, fecha que es muy importante para los Potterheads, he decidido hacer un listado de la saga cinematográfica rankeando de la peor a la mejor película y explicando brevemente la elección. Comencemos ahora y no olvides comentar si estás de acuerdo con cada posición o cuál sería tu ranking.

8 . Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

La sexta película de la saga merece el último lugar del listado por una sencilla razón: no honró la memoria de Albus Dumbledore. La muerte del director de Hogwarts careció de emotividad y nunca se tomaron el tiempo de honrar el sacrificio del personaje. Todo lo que se construyó en cinco películas previas, pareció haber carecido de sentido. Aunado a todo ello, tenemos una película que prometía ser la más oscura pero está llena de diálogos de relleno, humor innecesario e incluso traiciona el espíritu de los protagonistas.

7 . Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Tras enamorarnos con la primera entrega, Chris Columbus falló en regresarnos al mundo mágico. Con el propósito de adaptar la historia lo más apegada al texto original, hace que el ritmo de la película sea demasiado lento. La promesa de una aventura mayor se queda corta. Esta segunda entrega tiene la particularidad de a veces ser casi olvidada, pero se salva debido a que plantea muchas líneas argumentales que son fundamentales para el cierre de la historia.

6 . Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001)

Es difícil colocar la primera entrega en un puesto, debido a que fue la que a muchos nos enamoró del universo de Harry Potter. Esta película tiene la particularidad de ser la más llena de magia, ya que a través del camino de su protagonista nos presenta este nuevo mundo lleno de cosas inexplicables que emocionan y maravillan a cualquiera. Pero desafortunadamente esta entrega es muy infantil; incluso podría sentirse como un pequeño cuento de hadas, factor por el cual muchos adultos o generaciones de jóvenes no se conectaron con este universo.

5 . Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 (2010)

En primera debo confesar que esta sin duda es mi película favorita de la saga de Harry Potter, pero aún así estoy consciente que puede ser una película lenta y difícil de seguir por la falta de magia en la misma. Esa es la característica por la que más me gusta, porque supieron resolver la parte más difícil de la historia y presentarnos una película más cercana a un coming-of-age: Harry, Ron y Hermione se enfrentaran por sí solos a los peligros que hay más allá de Hogwarts, marcando una nueva evolución previo a la gran batalla final.

4 . Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Puede ser la película más difícil para decidir en qué lugar va debido a que la suya es una historia que se nos presenta muy atropellada al principio con un tormento constante de Harry, el cual en algún momento es desechado por los guionistas y después es retomando sin una justificación de peso. Aún con ello, el director David Yates logró construir, junto a Imelda Staunton, a la villana más memorable de la serie de películas, incluso más que el villano principal me atrevería a decir, Dolores Umbridge; y también logró hacer al Ministerio de Magia un personaje más al cual temer.

3 . Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

¿Cuál es el balance perfecto entre la historia infantil llena de magia y la historia adulta llena de peligro? Esa sin duda es esta cuarta película, la que a muchos de los fans gusta por ello y por presentar, por primera vez, un poco más del mundo mágico. Conocemos a estudiantes de otras escuelas de magia en un torneo que rompe con la dinámica de las clases, un recurrente en la historia. Además, se nos presenta el peligro real que es Voldemort; de aquí en adelante la historia del personaje principal y de la saga misma se vuelve más adulta y oscura.

2 . Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (2011)

Como siempre los finales pueden ser difíciles en cualquier historia, y aunque de esta ya estaba escrito, la adaptación podía no estar a la altura de la magia previa de 7 películas. La última cinta nos muestra a nuestros protagonistas llenos de incertidumbre, pero con la convicción y el compromiso de pelear hasta el final. La escena cuando se lanza el encanto de protección a Hogwarts es sin duda una de las más emotivas de la saga, que aún con el final ya escrito logra hacernos sentir angustia ante lo que viene.

1 . Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

¿Por qué esta película es perfecta? Por Alfonso Cuarón. A diferencia de todos los directores de la saga quefungieron como confeccionistas de una idea ya preconcebida, el director mexicano logró meter su mano en la historia y en el mundo mágico y dotarle de un cambio que necesitaba verse real. Todo parte desde unos personajes ya entrados en la adolescencia que se tienen que enfrentar a sus más grandes miedos, y no solo ellos: también cada uno de los adultos, rasgo que curiosamente está muy presente en la filmografía del realizador. Además, el reto es mayor al contarnos una misma historia dos veces, pero dándole una nueva perspectiva. El traslado del papel al cine fue audaz. Mientras que otros episodios de la saga dejan clara la historia y el peligro hacia el final, esta película define el rol y el carácter de cada uno de los protagonistas y demás personajes para el resto de las películas que estaban por venir.