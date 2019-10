Festejemos los 20 años del estreno de este clásico conociendo sus curiosidades

El 31 de Marzo de 1999 se estrenaba 10 Things I Hate About You, una cinta que sin duda alguna marco la adolescencia de muchos de nosotros. ¿Quién más se imaginaba a Heath Ledger cantándole Can’t take my eyes off you? 10 cosas que odio de ti es la película perfecta para cualquier adolescente enamorado, y en su 20mo aniversario les traemos 7 curiosidades de esta cursi y hermosa película.

1 . La trama

La película se basa en una obra de William Shakespeare, la comedia La fierecilla domada, por lo que en todo el relato se observan alusiones claras al escritor.

2 . El título de la película

El título de la película se inspira en la historia real de una de las guionistas de la cinta. Dicha figura guardaba un diario de vida en donde anotaba una lista con las cosas que odiaba de su pareja de secundaria.

3 . Verona

Ashton Kutcher y Josh Hartnett también compitieron por el papel de Patrick Verona. Pero Ledger fue quien finalmente se quedó con el rol. Esta fue su primera película estadounidense.

4 . En la vida real

El colegio al cual asisten los personajes es un establecimiento educacional de verdad. Lleva por nombre Stadium High School y queda en Seattle, Estados Unidos. Esa fue la ciudad donde se filmó gran parte de la película.

5 . Las lágrimas

La escena en la que Kat recita el poema fue grabada una sola vez y sus lágrimas no estaban planeadas.

6 . El carro

El carro que conduce Kat, un Dodge Dart GT rojo, pertenecía en realidad a Heath Ledger.

7 . Can’t Take My Eyes Off Of You

Julia Stiles propuso la canción Can’t Take My Eyes Off Of You para la escena en que Patrick canta en las gradas del estadio… ¡Todo un clásico!