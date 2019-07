Ficción vs Realidad: estos son los verdaderos protagonistas de esta serie revelación de 2019 – When They See Us

Desde que When When See Us, la miniserie de Netflix sobre los Central Park Five, se estrenó el 31 de Mayo de este año, los espectadores no han podido dejar de hablar sobre los cuatro episodios desgarradores y provocativos que entregó.

Pero la historia de terror contada en When They See Us no es solo un drama en pantalla: es una historia muy real de injusticia y de los actores de la serie que interpretan a 5 hombres muy reales. Por eso aquí echamos un vistazo al reparto de When They See Us y a la gente real que retratan, dejando algunas perlitas para que te deleites.