FICM 2019: Todo lo que sucedió ayer

Te presentamos todas las actividades que se realizaron el 20 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Por un lado, se presentaron The Girl With Two Heads, el corto de Betzabé García, y Tierra Adentro, del director panameño Mauro Colombo, en una función conjunta.

Además, El FICM inauguró dos cosas: Impulso Morelia 5 en la Casa Natal de Morelos, un espacio que desde 2015 propone un programa de largometrajes mexicanos en distintas fases de edición y postproducción; y la exposición fotográfica “Nazarín, fotografías de Manuel Álvarez Bravo” de la Colección y Archivo Fundación Televisa. Dicha exposición tiene lugar en la Plaza Benito Juárez.