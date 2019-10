FICM2019: Entrevista a Gonzalo Maza, Mariana Derderián y Paloma Salas por Ella es Cristina

PS: … y nosotras estábamos en pijama viendo un tutorial de actuación en YouTube . Entonces es un milagro que haya pasado esto. Además, tuve la suerte inmensa de que en todas mis escenas, mis contrapartes son consideradas tesoros nacionales para Chile. Alejandro Goic , quien interpreta a mi papá, es de los mejores actores que tenemos y sigo sin creer que trabajé con él. En mi primer día de rodaje, a las cinco de la mañana, yo tenía una escena de seis páginas con Alejandro Goic y es como si yo te dijera: ve a llorarle a Meryl Streep . Fue como un chapuzón en el agua y espero haber estado a la altura. Lo disfruté muchísimo. Claudia Celedón , la mujer que hace de mi madre, me enseñó a llorar. Fue una experiencia preciosa. Me encantaría que se repitiera, pero no sé cuántas películas pueden existir con un personaje idéntico a este.

PS: ¡Mentiroso! Es mentira eso. Lo de ser standupera es verdad. [Risas] Mira, soy hija única y eso quiere decir que me preparé toda mi vida para esto. Tuve muchas horas en mi infancia frente al espejo en las que fingía llorar y en las que escuchaba música y pensaba que el mundo giraba alrededor de mí. Algunos piensan que todo eso es una estupidez, pero en realidad es una buena escuela y, en mi caso, fue la única que tuve. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan [señala a Mariana y a Gonzalo ], pero antes del primer día de rodaje, Gonzalo quería cambiar algunas líneas, pero llegó muy tarde y eran las once de la noche, día previo al rodaje de la primera película que hacíamos…

GM: Quiero decir algo. Cuando le dije del proyecto y si le interesaba participar, ella me contestó: “toda mi vida he querido ser actriz”.

GM: Sí, absolutamente. Yo escribo pensando en otras películas. Ella es Cristina tiene muchas referencias a películas en blanco y negro que me gustan. La música de piano que se escucha en una escena, por ejemplo, es de una película que se llama The Conversation ( 1974 ) de Francis Ford Coppola . Como artista tomas de todas partes. De alguna manera, esto te hace sentir parte de una comunidad. El cine significa ser parte de una comunidad. Las películas se ven en una sala con muchas personas y se hacen de igual manera.

GM: Uno se siente más acompañado cuando escribe para alguien más. No es muy distinto a querer agradar a otra persona con una idea que le llevaste. Si no le gusta la idea que le llevaste, le llevas otra y otra hasta que le guste y este ejercicio es una buena escuela para empezar a escribir. Yo aprendí a escribir así. Ahora, cuando escribes para ti es más difícil porque nunca te gusta nada. Uno nunca llega al estado de decir “sí, esto está bien”. Siempre te quedas con la duda. Entonces lo que haces es pasarle el guion a otras personas para que te digan que está bien y qué esta mal y luego, por lo mismo, llegas a perder un poco la brújula con tu trabajo.

MD: Lloré de emoción. Pensé que era una broma. Necesité que lo dijera más veces. No me lo imaginaba y en verdad sentía que en cualquier minuto me iba a decir: “¿sabes qué? Lo estuve pensando… el guion dio un giro y necesito otro tipo de actriz.” Me costó realmente creérmelo y ahora verla acá me hace pensar: “¿en verdad está ocurriendo o sigo soñando?” Es mi primera película y es una suerte, un honor y un lujo.

GM: No me creía, pensaba que era una broma.

MD: Me ayudó mucho sentir ese peso, esa responsabilidad que se venía. Me ayudó mucho estar en ese estado. Por suerte, mi vida real no era tan caótica como la de Cristina .

ST: Gonzalo, tu trabajo ha demostrado que escribes personajes femeninos increíbles. Sin embargo, estamos en una época en la que las mujeres exigen contar sus propias historias. ¿Cómo haces tú para escribir estos personajes femeninos tan ricos? Y también, Mariana y Paloma, ¿cómo responden a que un hombre sea quien los escriba?

GM: Fue muy importante que yo siempre me sintiera fuera del club de “los hombres”. Nunca me he sentido parte de la comunidad masculina y de muchos temas que les interesan a los hombres como el futbol, la pornografía y todas esas cosas que son tan comunes entre los hombres cuando están creciendo. A mí me provocaban cierto rechazo. Por el contrario, siempre me ha parecido que la conversación de las mujeres es más interesante. Me gusta estar rodeado de ellas. Hay algo ahí que siempre he admirado, por eso pongo mucha atención en cómo hablan y las cosas que dicen. Todo esto me nutrió como escritor y creo que es una consecuencia natural de mi personalidad.

PS: Así que eres voyeurista… [Risas]

GM: Básicamente.

MD: Gonzalo tiene una empatía hacia el mundo femenino que es poco común. Se nota en su trabajo. Por poner un ejemplo, en Gloria deja a los hombres muy mal parados. Y no está diciendo mentiras. Todos podemos ver a esas personas en la sociedad y seguramente también las conocemos. Además, a mí me encanta que sea él quien hable de esto, incluso creo que le da más peso y más validez ante el resto de los hombres que dicen “no somos así” y que cuestionan poco sus acciones.

PS: También hay que entender que las películas son esfuerzos multitudinarios y aunque Gonzalo la escribió y la dirigió, el resto de la producción era muy femenina. Trabajamos con mujeres casi todo el rodaje. Me encantaría decir: “Gonzalo tiene permiso de escribir de mujeres porque es un hombre muy sensible,” pero quizá no es cierto. Quizá no tiene permiso.

GM: Ya me lo vas a quitar.

PS: Exacto. Ya no tienes permiso. [Risas] Pero sí sé que fue una experiencia de trabajo en la que me sentí cómoda y de la que no me hubiera gustado privarme porque Gonzalo es hombre. No sé si exista una respuesta políticamente correcta y en verdad, créeme que son cosas que me pregunto todo el tiempo. Ahorita, por ejemplo, me estoy preguntando si debí trabajar con Gonzalo o no. [Risas]