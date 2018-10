Finales de antología #1: Sons Of Anarchy – Sons of Anarchy

Siempre lo decimos, y siempre lo lamentamos: hay shows que no merecieron vaciarse en contenido y deberían haber seguido, y no solo por nosotros, los fans, sino también porque la historia daba para mucho, MUCHÍSIMO más.

Papa’s Goods, el episodio 13 de la séptima temporada de Sons Of Anarchy, fue emitido originalmente el día 9 de diciembre de 2014, y con una audiencia de 6.4 millones de espectadores en los Estados Unidos, fue escrito y dirigido por la mente maestra detrás de la serie: Kurt Sutter. Pero dejemos los datos y vamos a lo que nos importa.

Llega un momento en la vida útil de cada programa de televisión en el que no queda nada más que decir: no hacen falta más conversaciones, no hace falta más confrontaciones, todo se dirige hacia un destino firme aunque sea doloroso. Y eso también se siente del otro lado de la pantalla: la familiaridad reconfortante del paisaje ya no cautiva como lo hizo una vez, y lo único que queda por hacer es esperar… y en este caso fue la dura espera de la llegada de un camión de dieciocho ruedas que avance por la carretera en dirección opuesta. Cuando eso sucede, es hora de comenzar a envolver los cabos sueltos y empujar la narrativa hacia un punto final.