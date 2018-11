Finales de antología #4: The Wire – The Wire

Después de varios años, de 5 temporadas, todos esos cadáveres y tantas distorsiones criminales a la ley, en el episodio titulado -30-, el que fue el final de The Wire, no llevó a los malos a la justicia. Perfecto.

La tecnología y las buenas intenciones no pudieron ganar en el final. El mejor drama policial en la televisión nunca concluiría con un triunfo del bien sobre el mal. Las victorias fueron pocas, y a puro combate supuesto, no real. La verdad parpadeó aquí y allá, pero en realidad nunca salió a la luz. Algunas personas recibieron su merecido, pero la mayoría no lo hizo. El trabajo policial vaciló y se recuperó, una forma de justicia destrozada y contaminada fue impuesta, de alguna manera. Algunas personas fueron asesinadas o sufrieron algo peor, como Alma, una reportera honesta en The Baltimore Sun, fue exiliada a la oficina del Condado de Carroll; algunas otras personas merecedoras salieron adelante, pero nada realmente cambió: el comercio de drogas prosperó y el sistema en Baltimore avanzó, corrupto y autosuficiente, unido por conveniencia y una mentira demasiado grande para derribarla.

David Simon no terminó su serie de la manera en que The Sopranos, contrincante directo, llegó a su fin, en un cuadro congelado de ambigüedad: The Wire salió de nuestras vidas de la misma forma en que se produjo en su comienzo, no tanto atando cabos sueltos, como una prueba meticulosa de que no hay un final. Por cada personaje principal que murió o siguió adelante, surgió una nueva encarnación. Y el más conmovedor fue probablemente Michael, el joven protegido de Marlo, el capo de la droga. El niño mató como le dijeron, pero cuestionó la lógica y la imparcialidad de cada golpe. Cuando se dio cuenta de que era el próximo objetivo, Michael se convirtió no en el próximo Marlo, sino en la imagen del némesis de su jefe, Omar, un hombre cazado convertido en cazador de ladrones, que se aprovechan de los traficantes de drogas con una escopeta bajo el abrigo.

The Wire siempre fue una historia de simetría y disparidad. En cada temporada, la injusticia y la corrupción de las calles se reflejaban en una capa diferente de la sociedad: la policía, el puerto, el ayuntamiento, las escuelas y los medios de comunicación. Todo el tiempo, las personas que intentaron cumplir con sus responsabilidades personales fueron aplastadas por un vasto sistema enredado creado para aguantar la responsabilidad. Incluso los personajes más inteligentes, más buscadores de la verdad, nunca tomaron en cuenta la imagen completa.

Pero finales felices hubo, aunque con desenlaces (aunque suene raro) abiertos y tristes, como el de Bubbles, el ex adicto y paria, finalmente fue invitado a subir las escaleras del sótano para compartir una comida familiar en el comedor de su hermana. Pero, por supuesto, el joven y perdido Duquan tomó su lugar en la calle, inyectándose las mismas drogas.