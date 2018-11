Finales de antología #5: True Blood – True Blood

Desde 2008 hasta 2014 , sorprendió al mundo televisivo con una apuesta osada por los shows a los que nos tenía acostumbrados: True Blood y la sexualmente precoz Sookie Stackhouse se hicieron de la pantalla… y realmente que revolucionó. Repetimos un verbo en un tiempo pasado que es acorde a lo que vamos a describir: sorprendió. ¿Por qué? Porque su final, titulado Thank You , dejó de ser revolución y pasó a ser constante.

Thank You no estuvo a la altura de las aventuras que Sookie Stackhouse pasó a lo largo de la serie; resultó ser vacío en el guión, no a la altura de las circunstancias; un intento poco feliz de confundir emocionalmente a los espectadores para que piensen que algo grandioso estaba ocurriendo al envolver lo que es esencialmente una historia final en una serie de apresurados rejuntes y un romance increíble.

Ok, la intención de al menos proporcionar algún tipo de cierre a los muchos personajes que conforman Bon Temps es admirable, y en realidad es una sorpresa que incluso pudieron elaborar algún tipo de historia, sin importar cuán inconexos y sin rumbo fueran los hilos. Es cierto que este episodio puede haber sido injustificado, incluso innecesario, pero, ¿durante cuántos años se pudo decir lo mismo sobre la serie en su conjunto? Veamos, retomemos el camino del éxito que alguna vez la serie tuvo.