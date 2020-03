¡Buenas noticias para los fans de Marvel!

El actor Alain Uy confirmó a través de su cuenta de Twitter, que el rodaje de la serie de Helstrom ha finalizado, a pesar de que otras series y películas han decidido parar sus producciones en los últimos días por el coronavirus (COVID-19).

Uy, quien da vida a Chris Yen, el compañero de negocios y mejor amigo de Ana Helstrom (Sydney Lemmon), escribió en un tweet “ That was one hell of a ride” (ese fue un increíble viaje) y acompañó el mensaje con una imagen que nos muestra una de las telas que se utilizan en las sillas de rodaje, la cual además confirma que podría haber más temporadas pues en ella está escrita “Season one” (Temporada 1).

Por el momento no hay fecha oficial de estreno, pero podríamos esperar que debute en Hulu a finales del año.

Basada en los cómics de Marvel, Helstrom sigue a Daimon (Tom Austen) y Ana (Lemmon), dos hermanos, hijos de un poderoso y misterioso asesino serial, que se dedican a rastrear lo peor de la humanidad, cada uno con sus diferentes habilidades.