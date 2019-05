Finalmente, ¿será importante o no la trama Targaryen de Jon Snow? – Game of Thrones

Desde el teaser para la temporada 8 de Games Of Thrones para acá, o sea, hasta The Long Night, los Stark siempre estuvieron al frente. Sí, parece sugerirse que el linaje Targaryen de Jon Snow no le importará tanto al show. Eso plantea la pregunta, ¿qué parte de la historia de Jon / Targaryen se terminará mostrando? ¿Habrá tiempo?