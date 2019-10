Finn y Poe podrían tener su propia serie en Disney+ – Star Wars

Desde que se anunció el lanzamiento de la plataforma Disney +, comenzaron a surgir un sinfín de rumores sobre spin-offs televisivos centrados en diferentes personajes de la franquicia de Star Wars, de los cuales ya se confirmó la serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor como protagonista.

Ahora que la nueva trilogía cinematográfica de Star Wars está a punto de llegar a su fin con el estreno de The Rise of Skywalker en diciembre, el portal We Got This Covered ha revelado que podría haber una serie spin-off centrada en Finn (John Boyega) y Poe (Oscar Isaac).

Sus fuentes con las mismas que les confirmaron la noticia del regreso Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, por lo que podría tratarse de algo más que un simple rumor.

De ser verdad, la noticia podría indicar que nada malo les pasará a ambos personajes en The Rise of Skywalker.

Por el momento, además de la serie de Obi-Wan kenobi, Disney+ prepara The Mandalorian y la serie de Cassian andor (Diego Luna).