Del otro lado tenemos a los zombies, ellos son la minoría y hay muchos que quieren usar la fuerza extra que tienen o lo complicado que es matarlos, para tomar control de la ciudad como antes. Esto no está bueno porque sabemos que la vida que vivían con los fundadores de la empresa zombies no era buena para los humanos y en estos momentos, estamos viviendo en una época en la que (dentro de todo) se puede convivir. Todo esto es gracias al trabajo duro que están haciendo Peyton y Major liderando a los dos sectores de la población. Antes de hablar de cada uno en su trabajo, quiero decir que me dolió mucho verlos pelear porque todos sabemos que ellos quieren proteger a todo, no sólo a los “suyos” y verlos llegar al punto al cual llegaron no estuvo bueno . Pero igual, en el mismo episodio los tuvimos también entendiendo que lo que lo que los dos estaban haciendo era muy difícil y si no trabajaban juntos, la que iba a sufrir era la sociedad.

Una de las frases más fuertes del episodio es la del niño zombie gritando “los humanos son los monstruos reales” y esa es la realidad. Esas personas que se esconden detrás de “los zombies son malos, nos quieren comer” son las mismas que están fomentando el odio hacia ellos aunque no hagan nada. Su idea preexistente es que los zombies un día se van a cansar de comer sólo lo que el gobierno les da y empezarán a matar a todos. Por esto, antes de ser comidos, prefieren matarlos . Entonces, tenemos a este grupo de fanáticos de la raza que hacen que hacen lo imposible para generar miedo y si no fuese porque tenemos un gran equipo de personas investigando, se hubiesen salido con la suya. Ellos, están haciéndoles creer a los malos que están ganando mientras que Major y el resto del task force trata de llegar a la fuente principal del movimiento anti-zombies. Obviamente, las personas están en su derecho de tener miedo, pero cuando usas eso destruir la vida principal de la gente parada en la vereda del frente está mal.

Dentro del gobierno, el problema principal es el cierre de la frontera y cómo esto está siendo un problema para el turismo. La gente no viene y por ende, no ingresa plata desde afuera. Entonces, hay que conseguir una manera de traer más gente a la ciudad y aunque una competencia de baile es un posibilidad, lo que más puede ayudar es una serie web llamada “Hi, Zombie” sobre un zombie siendo vecino tuyo. Esto es claramente una parodia al show, pero además, serviría para naturalizar a los zombies y a atraer gente para ver los lugares en donde se filmó el show. Así que eso debería servir para unir un poco más a la sociedad. Por el lado de Major, él debe mantener a los zombies en la línea porque sabe que lo que están haciendo los humanos, es tratar de darles una excusa para el exterminio. Esto está siendo muy difícil porque siguen perdiendo gente y estaban acostumbrados a ser los reyes del mundo, pero la fuerza para superar lo que pasó de Major, debería darles el combustible que necesitan los zombies para resistir.

La mejor manera de mantener al mundo feliz es Liv. Amo ver en lo que se transformó Olivia y como es un ejemplo para todos. Hoy, además de hacer que haya gente que pueda vivir gracias al poder que ella tiene, también cuenta con un grupo de humanos que dejan todo para proteger personas y zombies. Por eso, cuando los niños huérfanos entraron a la base de ellos, pasaron de odiar a los humanos, a entender que no todos son malos. Eso es algo que es muy importante, ya que los hechos de un grupo de personas no hace que todos entren en la misma bolsa, sino que debe servir para hacerte más fuerte. Ella durante el día es parte de la policía, ayuda a resolver misterios, luciéndose como actriz y por las noches, se pone la capucha para ayudar a la gente que más lo necesita. A pesar de que el mundo conozca su cara, ella no paró y su trabajo como The Renegade sigue intacto.

Lo último que debemos comentar es todo lo que tiene que ver con Clive y su paternidad. Durante el episodio lo vimos junto a Dale tratando de aprender sobre lo que se viene en sus vidas y de repente apareció Michelle para que esa felicidad desaparezca. Obviamente, tenemos que hablar de todo lo bueno que salió de esto ya que sabemos que los dos son muy buenas personas y por ende, debían actuar como lo hicieron. Imagino que para Dale todo esto es muy difícil, pero como madre, ella sabe que hacerle pasar por ese riesgo a Michelle, es algo que no puede permitir. Sabemos que el no saber por tres meses si esa mujer tendrá un bebé de su esposo o no, es algo que le va a molestar todos los días, pero Michelle está completamente sóla y por ende, la que más está sufriendo con todo esto es ella y necesita el aguante. Así que voy a aplaudir a Dale por ayudar y ser la luz que necesitaba. Y bueno, a Clive también por ser el hombre más bueno del planeta, así que ojalá todo les salga bien.