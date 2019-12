Formando parte de un asesinato intrigante, hilarante y especial, pero…

La historia nos lleva a cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es encontrado muerto dentro de su mansión, justo después de la celebración familiar de su cumpleaños 85. El inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es misteriosamente reclutado para investigar el asunto, que posee tantas variantes como sospechosos en su linea. Él se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del afamado escritor. Aquí la pregunta no es ¿por qué lo mataron?, si no ¿quién lo mató?

Sumando a un elenco compuesto por caras conocidas como la de Chris Evans (Avengers: Endgame), Ana De Armas (Blade Runner 2049), Jamie Lee Curtis (Halloween), Don Johnson (Django Unchained), Michael Shannon (The shape of water), Toni Collette (Hereditary), LaKeith Stanfield (Sorry to bother you), Katherine Langford (13 Reasons why), Jaeden Martell (It chapter 1 y 2) y los ya mencionados Christopher Plummer (All the Money in the World) y Daniel Craig (No time to die), que dicho sea de paso, entregan un compuesto actoral brutal, pues cada uno de ellos se muestra en total sintonía, comprometidos con su personaje en cada rubro, brindando una total solvencia y naturalidad, lo que añade además un carisma fenomenal sobre su desarrollo, ya que cada uno contiene capas que los vuelven totalmente únicos e interesantes (al igual que probables sospechosos), permitiendo así barajar cada elemento con soltura y determinación. Desde las insulsas y hasta burdas reacciones que pecan de huecas, que sirven extraordinariamente para regalar momentos esplendorosos, hasta la pasiva pero astuta manera de Benoit, para manipular a su antojo a cada uno de los miembros de la familia Thrombey, aquí todos se muestran espectaculares, con sátira, crítica social y muy personal.