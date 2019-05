FOX cancela la serie junto a 2 series más – Lethal Weapon

Sigue el viernes negro de la televisión. No sólo The Passage no logró pasar la temporada 2019/20 de FOX, ahora Lethal Weapon también se suma a las series canceladas durante los Upfronts 2019.

Esta serie sufrió problemas desde la salida de su protagonista original Clayne Crawford por mal comportamiento y quien fuese reemplazado por Seann William Scott. Además del anuncio de que Damon Wayans se retiraría del show al finalizar la tercera entrega.

Aunado a ello la serie perdió a la mitad de su audiencia. Durante las primeras entregas llegó a registrar 6.5 millones de espectadores y llegó a tener 3 millones de audiencia en su temporada final.