Fox lanza el póster de la segunda temporada – The Orville

La comedia creada y protagonizada por Seth MacFarlane (Family Guy) se prepara para su segunda temporada y Fox acaba de revelar el arte promocional. The Orville regresará a la pantalla el domingo 30 de diciembre.

Inspirada en Star Trek, la serie se ubica 300 años en el futuro y sigue las misiones diplomáticas y de exploración de la tripulación de la nave Orville, un buque interestelar de la Tierra comandado por el Capitán Ed Mercer (MacFarlane). Ed acaba de divorciarse y debe lidiar con su ex esposa, Kelly Grayson (Adrianne Palicki), quien es la primera oficial de la nave.

Según la sinopsis oficial, “en la segunda temporada, la relación entre Ed y Kelly tomará un nuevo giro, mientras que la tripulación de la nave se encontrará con extraterrestres nunca antes vistos y se enfrentará a los viejos adversarios de Krill“.

La nueva entrega compuesta de 14 episodios contará con la incorporación de Jessica Szohr (Gossip Girl) y Chris Johnson (The Vampire Diaries) como personajes regulares y la presencia especial de Leighton Meester (Gossip Girl). Además, Jonathan Frakes de Star Trek: The Next Generation se desempeñará como productor ejecutivo adicional y se esperan varios cameos de las estrellas de la mítica Star Trek.

¡Echa un vistazo al póster!