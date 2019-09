En esta segunda temporada seguiremos de nuevo a Georgina ( Julia Stiles ) formando una nueva relación con la familia Eltham, una dinastía inglesa que se encuentra en la Riviera Francesa , con una fortuna y glamour bohemio muy particular. Aunque todo esto no impedirá que los secretos del pasado de ella salgan a la luz, ella tendrá que encontrar la forma para restablecer su poder y no salir dañada. A su vez la familia Clios busca la manera de recuperarse de la muerte de Constantine.

El elenco de esta producción inglesa está formado por Juliet Stevenson (Truly Madly Deeply) como Lady Cassandra, la matriarca de la familia Eltham; Poppy Delevingne (Kingsman: The Golden Cirle) y Jack Fox (Johnny English Strikes Again) como Daphne y Nico, sus hijos; Alex Lanipekun (Homeland) dando vida a Raafi, el marido de Daphne; Dimitri Leonidas (Centurion) como Christos; Roxane Duran (The White Ribbon) como Adriana; Lena Olin (Chocolat) como Irina; Iwan Rheon (Game of Thrones) como Adam; y Will Arnett (BoJack Horseman) como el tío Jeff.

Además, para los suscriptores que tengan la app de FOX, o que estén suscritos sólo al servicio en línea, podrán disfrutar de los 10 episodios de Riviera a partir de ese día de manera exclusiva.