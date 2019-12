FOX Premium presenta el estreno para Latinoamérica – A Christmas Carol

De acuerdo a declaraciones hechas por Steven Knight, él busco mantenerse fiel al texto y siendo minucioso en los detalles que probablemente Dickens quería transmitir y que no pudo decir debido al tiempo en que fue publicada –año 1843. Además de lucir bastante oscura, a diferencia de otras adaptaciones que se han hecho con anterioridad.

Andy Serkis como el Fantasma del Pasado; Stephen Graham (This Is England) como Jacob Marley; Charlotte Riley (Peaky Blinders) como Lottie; Joe Alwyn (The Favourite) como Bob Cratchit; Vinette Robinson (Doctor Who) como Mary Cratchit, y Rutger Hauer (True Blood) como el Fantasma del Futuro son algunos de los actores que forman parte del elenco.

La miniserie de tres episodios de A Christmas Carol estrenará el lunes 23 de diciembre a las 6:15 pm (MEX) con su primer episodio. Los siguientes dos estrenarán martes 24 y miércoles 25 en el mismo horario.

También estará disponible en la app de FOX.