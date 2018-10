FOX revela las fechas de estreno del midseason 2018

Con la revelación de la fecha de estreno de la última temporada de Gotham, FOX también ha revelado el calendario final para la temporada de invierno, mismo que marca el midseason premiere después del descanso en diciembre que se toman todas las broadcasts en EE.UU.

En esta época tendremos 4 estrenos: el reality show The Masked Singer, el estreno de The Passage y Proven Innocent, y la serie documental Cosmos: Possible Worlds. Además de nuevas temporadas de The Orville, Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back y la ya mencionada Gotham. Y como especial veremos la adaptación televisiva del musical RENT, la cual será protagonizada por Vanessa Hudgens.

Hasta el momento se desconoce la fecha de reestreno de Empire y Star, la series creadas por Lee Daniels, las cuales tienen aprobadas un total de 18 episodios cada una. A continuación te presentamos los detalles del mismo: