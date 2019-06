FOX y FX establecen fechas de estreno para la temporada de otoño

En el calendario vemos 3 estrenos que llegarán a suplir parte de los vacíos que dejó el final de Gotham y las cancelaciones de The Cool Kids, The Gifted, Lethal Weapon, The Passage, Proven Innocent, Rel y Star . También podemos notar el final de temporada de Empire, la serie de Lee Daniels que en los últimos meses se ha envuelto en un gran escándalo.

Las nuevas temporadas de The Orville y Last Man Standing; y las nuevas series: 9-1-1: Lone Star; Filty Rich; Deputy; Next; Outmatched; Ultimate Tag; Duncanville y The Great North serán estrenadas hasta el próximo año durante la mitad de temporada