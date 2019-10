Francis Ford Coppola se une a Scorsese contra las películas Marvel

¿Parará la polémica por las constantes y recientes declaraciones de Martin Scorsese en contra de las películas de superhéroes de Marvel Studios?

Difícilmente y al menos por ahora. Máxime si otros cineastas de renombre como Francis Ford Coppola se unen a esta cruzada contra el género.

Yahoo! News informó que el director de El padrino calificó de “despreciables” las películas de Marvel/Disney durante su clase magistral en el Festival Lumiere 2019.

“Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, está en lo correcto porque se espera que aprendamos algo del cine. Esperamos tener iluminación y enriquecernos… algo de conocimiento… algo de inspiración. No se si alguien obtiene algo tras ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuera algo despreciable, lo cual yo sí digo que es”.

¿Qué opinan de esta declaración? Cineastas como James Gunn ya se pronunciaron al respecto, pero seguramente esto dará más de qué hablar.