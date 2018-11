Freeform adaptará la novela ‘Joyland’ de Stephen king a serie de televisión

Después de ver la reinvención de las historias del gran Stephen King en la aclamada serie de Hulu, Castle Rock, ahora tendremos la oportunidad de ver en la pantalla chica la adaptación de una de sus más recientes novelas.

Se trata de su libro “Joyland” de 2013, el cual Freefrom adaptará a serie de televisión. Si bien aún no está claro si el mismísimo escritor estará involucrado en la producción, podemos hacernos una idea de cómo la cadena enfocará la serie de acuerdo a su audiencia demográfica.

“Joyland” cuenta la historia de Devin Jones, un estudiante universitario que toma un trabajo de verano en un parque de diversiones en una ciudad turística de Carolina del Norte. Ahí se enfrentará al legado de un asesino vicioso, el destino de un niño moribundo y la forma en que ambos cambiarán su vida para siempre.

La serie será escrita por Chris Peña (Jane the Virgin) y Cyrus Nowrasteh (The Stoning of Soraya M). Bill Haber producirá vía Ostar Productions.