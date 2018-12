Freeform adaptará la novela ‘Otra vuelta de tuerca’ de Henry James

¡Una nueva adaptación literaria está en camino y se trata de un thriller sobrenatural!

Freeform anunció el día de hoy que está trabajando en una adaptación televisiva de la clásica novela de Henry James “Otra vuelta de Tuerca”, publicada en 1898.

La serie será una reimaginación moderna de la historia y seguirá a Elena, una niñera mexicana-estadounidense que es contratada para cuidar a los dos hijos de un padre viudo en su casa de verano en la idílica isla de Bainbridge.

Parece el trabajo perfecto con un potencial “felices para siempre”, pero las cosas toman un giro siniestro cuando Elena comienza a ver fantasmas y se aferra a lo que es real y lo que no es borroso.

Alexandra McNalley (Under the Dome) escribirá el piloto de la serie y producirá junto a Josh Berman (Drop Dead Diva, CSI) y Sony Pictures Television estudio.

“Otra vuelta de Tuerca” ha sido adaptada numerosas veces en radio, cine, teatro y televisión, incluyendo los filmes de 1961 “The Innocents” y de 2009 “The Turn of the Screw”, este último producido por la BBC.